Beşiktaşlı taraftarlar stat dışından takımlarına böyle destek verdi
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ın yanında 'Beleş Tepe' olarak adlandırılan bölgede toplanarak takımlarını destekledi. Beşiktaş taraftarlarının tezahüratları stat içinden de duyuldu. İşte maçtan notlar...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi.
Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran arasında tercih yapmak zorunda kalan Sergen Yalçın, kaleyi Ersin'e emanet etti. 19 yaşındaki file bekçisi, A takımda ilk kez forma giydi.
Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ı da Caner Erkin'in yerine sol bekte görevlendirdi. Rıdvan Yılmaz bu sezon Süper Lig'de Göztepe karşısında, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 24Anagold Erzincanspor karşısında görev yapmıştı.
Sakatlığı devam eden N'Koudou forma giyemezken, cezalı Burak Yılmaz'ın yerine genç oyuncu Güven Yalçın oynadı.
- Beşiktaş yönetimi maçı izledi
Beşiktaşlı yöneticiler, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.
Siyah-beyazlı yöneticiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılan yeni düzenlemeye göre protokol tribününde kendilerine ayrılan limitin tamamını doldurarak maçı izledi.
- Kartonetler tribünleri süsledi
Beşiktaş yönetiminin 4 iç saha maçı için 'Ruhumuz Yeter' sloganıyla başlattığı taraftar kartonetleri karşılaşmadan önce tribünlere yerleştirildi.
Siyah-beyazlı kulübün vefat eden eski başkanlarının fotoğraflarının da yer aldığı kartonetlerin sayısının yaklaşık 5 bin olduğu belirtildi.
- Taraftarlar dışarıdan destekledi
Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ın yanında 'Beleş Tepe' olarak adlandırılan bölgede toplanarak takımlarını destekledi.
Beşiktaş taraftarlarının tezahüratları stat içinden de duyuldu.
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 21:52
- Beşiktaşlı taraftarlar stat dışından takımlarına böyle destek verdi
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaşlı taraftarlar stat dışından takımlarına böyle destek verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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