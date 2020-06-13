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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Beşiktaşlı taraftarlar stat dışından takımlarına böyle destek verdi

Beşiktaşlı taraftarlar stat dışından takımlarına böyle destek verdi

'in 27. haftasında , evinde 'u konuk etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, 'ın yanında '' olarak adlandırılan bölgede toplanarak takımlarını destekledi. Beşiktaş taraftarlarının tezahüratları stat içinden de duyuldu. İşte maçtan notlar...

Teknik Direktörü , 'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi.

Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran arasında tercih yapmak zorunda kalan Sergen Yalçın, kaleyi Ersin'e emanet etti. 19 yaşındaki file bekçisi, A takımda ilk kez forma giydi.

Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra altyapıdan yetişen 'ı da 'in yerine sol bekte görevlendirdi. Rıdvan Yılmaz bu sezon Süper Lig'de karşısında, 'nda ise 24Anagold Erzincanspor karşısında görev yapmıştı.

Sakatlığı devam eden N'Koudou forma giyemezken, cezalı 'ın yerine genç oyuncu Güven Yalçın oynadı.

- Beşiktaş yönetimi maçı izledi

Beşiktaşlı yöneticiler, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

Siyah-beyazlı yöneticiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılan yeni düzenlemeye göre protokol tribününde kendilerine ayrılan limitin tamamını doldurarak .

- Kartonetler tribünleri süsledi

Beşiktaş yönetiminin 4 iç saha maçı için 'Ruhumuz Yeter' sloganıyla başlattığı taraftar kartonetleri karşılaşmadan önce tribünlere yerleştirildi.

Siyah-beyazlı kulübün vefat eden eski başkanlarının fotoğraflarının da yer aldığı kartonetlerin sayısının yaklaşık 5 bin olduğu belirtildi.

- Taraftarlar dışarıdan destekledi

Siyah-beyazlı taraftarlar, 'ın yanında '' olarak adlandırılan bölgede toplanarak takımlarını destekledi.

Beşiktaş taraftarlarının tezahüratları stat içinden de duyuldu.

Beşiktaşlı taraftarlar stat dışından takımlarına böyle destek verdi

  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 21:52
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