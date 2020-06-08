Beşiktaş'a Cabot müjdesi! "Şampiyonluk için..." - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Cabot müjdesi! "Şampiyonluk için..."

'a Cabot müjdesi! "Şampiyonluk için..."

Beşiktaş'a Cabot müjdesi! "Şampiyonluk için..."

Fransız gazetesi, Lorient ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki kanat oyuncusunun ’ın teklifini değerlendirdiğini iddia etti. Haberde, açıklamalarına yer verilen Fransız yıldız, "Birkaç teklif var, ama acele etmek istemiyorum. Şampiyonluk kazanmak için çok çalışmam gereken harika bir proje istiyorum" ifadesini kullandı.

Avrupa basını, 'ın yeni sezon öncesinde bonservis bedeli olmadan yapmak istemesi nedeniyle sözleşmesi sona eren isimlerle görüşmeler yaptığını yazıyor. Son olarak Fransız gazetesi bonservisi elinde olan 'un yeni takımını belirlemek için acele etmediğini yazdı. Gazete Fransa Ligi takımları dışında 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Beşiktaş ve 'nden de tekliflerin olduğunu iddia etti. Fransız oyuncu teklifler için; "Birkaç teklif var, ama acele etmek istemiyorum. Şampiyonluk kazanmak için çok çalışmam gereken harika bir proje istiyorum. için acele etmek istemiyorum" sözlerini kullandı.

202 MAÇTA 23 GOL, 24 ASİST
Fransız ekibiyle yollarını ayıracak olan Jimmy Cabot, profesyonel kulüp kariyerinde 202 resmi maça çıktı. Bu periyotta 23 gol atan, 24 de asist yapan kanat oyuncusu toplamda 47 gole doğrudan katkı sağladı. 26 yaşındaki yıldız Troyes'te 61 maçta forma giyerken, Lorient formasını ise tam 141 kez terletti. Jimmy Cabot sadece 2016-17 sezonunda yaşadığı baldır sakatlığı sebebiyle Lorient adına 6 resmi maçı kaçırdı. Bunun dışında bir sakatlık yaşamadı.

  1. 8.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'a Cabot müjdesi! "Şampiyonluk için..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA