Partizan'dan Beşiktaş'a şoke eden transfer yanıtı! "En az..."

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Partizan forması giyen Umar Sadiq için nabız yoklamıştı. Siyah-beyazlılara oyuncunun kulübünden flaş bir yanıt geldi. İşte detaylar...
Sırbistan kaynaklı haber sitesi Blic'in haberine göre; Beşiktaş, Partizan'ın 23 yaşındaki 1.92'lik Nijeryalı golcüsü Sadiq için nabız yokladı. Partizan, Umar Sadiq için Beşiktaş'tan 15 milyon euro bonservis talep etti.
Umar Sadiq için halihazırda Katar'dan gelen ve 10 milyon euroluk bir teklifin reddedildiği ve 15 milyon euro'dan aşağı bir teklifin kabul edilmeyeceği vurgulandı.
HOCASI İLE TARTIŞTI
Haberin detayında, Umar Sadiq'in problemli bir oyuncu olmasına rağmen kulübün potansiyeline inandığı vurgulandı. Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic ile Sadiq'in sık sık karşıya karşıya geldiği, oyuncunun kenardan gelen talimatları dinlemeyerek kendi bildiğini okuduğunun altı çizildi.
Umar Sadiq'in Mladost'a karşı oynanan maçta, Milosevic'in uyarısını dinlemeyerek penaltıyı kullandığı ve topu takımın penaltıcısı Bibras Natcho'ya bırakmadığı, maç sonrası da oyuncu ve teknik direktör arasında tartışma çıktığı hatırlatıldı. Bu olayların üstüne Radnik'e karşı oynanan maçta takımı sabote edercesine bir futbol oynadığı bilgisi verildi. Bencilce oynayan ve profesyonelliğe sığmayan davranışları olan Sadiq'in, Milosevic tarafından istenmediği yazıldı.
23 YAŞINDA 9 KULÜP GÖRDÜ
Umar Sadiq, henüz 23 yaşında olmasına rağmen birçok kulüpte oynadı. Sadiq, Nijerya'daki Abuja'dan 14 yaşında İtalya'da Spezia'ya transfer oldu. 2 sene sonra, 2015'te Roma'ya geçti. Roma, 2.5 milyon euro'ya bonservisini aldı. Ardından Bologna, Torino, NAC Breda, Glasgow Rangers, Perugia'da kiralık oynadıktan sonra önce Temmuz 2019'da kiralık, ardından Ocak 2020'de 1.75 milyon euro karşılığı Partizan'a transfer oldu.
1.92 boyundaki forvet, bu sezon Sırp Ligi'nde 23 maça çıktı ve 12 gol atıp 12 asist yaptı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Partizan'dan Beşiktaş'a şoke eden transfer yanıtı! "En az..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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