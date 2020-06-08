Sponsorluk için 4 aday - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Sponsorluk için 4 aday

Sponsorluk için 4 aday

Kulübe yeni gelir kaynakları sağlamak için tüm koşulları zorlayan yönetimi, Beko'dan boşalan takımı forma sırt sponsorluğu için 4 ayrı firmayla temas içinde.

Kulübe yeni gelir kaynakları sağlamak için tüm koşulları zorlayan yönetimi, Beko'dan boşalan takımı forma sırt sponsorluğu için 4 ayrı firmayla temas içinde. Siyah- beyazlılar; Bahçeşehir Koleji, Aksa Jenaratör ve Güriş İnşaat'ın yanı sıra bahis firması Misli.com ile sırt sponsorluğu için görüşmeler yapılıyor.
  1. 8.6.2020
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