Beşiktaş'a 2 kötü haber birden! Sakatlık...
12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig için çalışmalarına hız veren kulüplerden Beşiktaş, verilen aranın ardından Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olan siyah-beyazlılara karşılaşma öncesi 2 isimden kötü haber geldi. İşte detaylar...
Vodafone Park'ta Antalyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'e üç puanla dönüş yapmak isteyen Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
2 İSİMDEN KÖTÜ HABER
Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz'in sakatlıklarının bulunduğu bildirildi. Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic ve Jeremain Lens gibi zorunlu karantina döneminin ardından takımla çalışmalara başlayan N'Koudou ile Ruiz'in antrenmanda yaşadıkları adale sakatlıkları yüzünden tedavi altına alındıkları öğrenildi.
YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Sağlık ekibi tarafından kontrolleri yapılan ve tedavilerine hemen başlanan yıldız oyuncuların, Antalyaspor maçına yetiştirilmeleri için yoğun çaba harcandığı kaydedildi.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, tamamen hazır duruma gelememeleri halinde N'Koudou ve Ruiz'in yerlerine Diaby ve Ljajic'e görev vermenin planlarını yaptığı ifade edildi. (Milliyet)
- 07.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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