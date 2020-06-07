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07 Haziran 2020, Pazar
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'a 2 kötü haber birden! Sakatlık...

Beşiktaş'a 2 kötü haber birden! Sakatlık...

12 Haziran'da başlayacağı duyurulan için çalışmalarına hız veren kulüplerden , verilen aranın ardından ile karşı karşıya gelecek. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olan siyah-beyazlılara karşılaşma öncesi 2 isimden kötü haber geldi. İşte detaylar...

Vodafone Park'ta 'u mağlup ederek 'e üç puanla dönüş yapmak isteyen 'ta hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

2 İSİMDEN KÖTÜ HABER
Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz'in sakatlıklarının bulunduğu bildirildi. Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic ve gibi zorunlu karantina döneminin ardından takımla çalışmalara başlayan N'Koudou ile Ruiz'in antrenmanda yaşadıkları adale sakatlıkları yüzünden tedavi altına alındıkları öğrenildi.

YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Sağlık ekibi tarafından kontrolleri yapılan ve tedavilerine hemen başlanan yıldız oyuncuların, Antalyaspor maçına yetiştirilmeleri için yoğun çaba harcandığı kaydedildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, tamamen hazır duruma gelememeleri halinde N'Koudou ve Ruiz'in yerlerine Diaby ve Ljajic'e görev vermenin planlarını yaptığı ifade edildi. (Milliyet)

  1. 07.06.2020
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