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07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Yeni bir sayfa açmak istiyor! İngiliz eldiven Süper Lig'e...

Yeni bir sayfa açmak istiyor! Karl Darlow 'e...

Yeni bir sayfa açmak istiyor! Karl Darlow Süper Lig'e...

Alman kaleci Karius ile yaşanan yol ayrımı sonrası arayışlarını sürdüren 'ta birçok isim gündeme geliyor. Siyah-beyazlılar kaleci arayışlarını sürdürürken, gündeme gelen son isim İngiltere'den oldu. İşte detaylar. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

'ın 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak istenilen verimi bir türlü sağlayamayan Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayırması sonrası siyah-beyazlılarda öncelik kaleci transferi...

Birçok ismin adı siyah-beyazlılar ile anılırken, gündeme gelen son isim ile sözleşmesi sona erecek İngiliz file bekçisi Karl Darlow oldu. Beşiktaş 29 yaşındaki file bekçisi için nabız yoklamayı planlıyor...

YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR
Son 5 sezondur Newcastle'da görev yapan ve Slovak kaleci Martin Dubravka'nın yedeği olan Darlow geçen sezon sadece kupa karşılaşmalarında görev yaparken beyaz sayfa açabileceği bir takım arıyor.

SADIQ HAMLESİ
Beşiktaş'ın 'a alternatif olması için Partizan'da forma giyen 'ın peşinde olduğu öğrenildi. 1.92'lik boyu ile dikkat çeken oyuncu Umar Sadiq, bu sezon Partizan formasıyla 36 maçta 17 gol, 14 asiste imza attı. (Yeni Asır)

  1. 07.06.2020
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