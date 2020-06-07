Yeni bir sayfa açmak istiyor! Karl Darlow Süper Lig'e...
Alman kaleci Karius ile yaşanan yol ayrımı sonrası arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta birçok isim gündeme geliyor. Siyah-beyazlılar kaleci arayışlarını sürdürürken, gündeme gelen son isim İngiltere'den oldu. İşte detaylar. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak istenilen verimi bir türlü sağlayamayan Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayırması sonrası siyah-beyazlılarda öncelik kaleci transferi...
Birçok ismin adı siyah-beyazlılar ile anılırken, gündeme gelen son isim Newcastle United ile sözleşmesi sona erecek İngiliz file bekçisi Karl Darlow oldu. Beşiktaş 29 yaşındaki file bekçisi için nabız yoklamayı planlıyor...
YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR
Son 5 sezondur Newcastle'da görev yapan ve Slovak kaleci Martin Dubravka'nın yedeği olan Darlow geçen sezon sadece kupa karşılaşmalarında görev yaparken beyaz sayfa açabileceği bir takım arıyor.
SADIQ HAMLESİ
Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'a alternatif olması için Partizan'da forma giyen Umar Sadiq'ın peşinde olduğu öğrenildi. 1.92'lik boyu ile dikkat çeken oyuncu Umar Sadiq, bu sezon Partizan formasıyla 36 maçta 17 gol, 14 asiste imza attı. (Yeni Asır)
- 07.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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