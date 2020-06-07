Yeni bir sayfa açmak istiyor! Karl Darlow Süper Lig'e...

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak istenilen verimi bir türlü sağlayamayan Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayırması sonrası siyah-beyazlılarda öncelik kaleci transferi...

Birçok ismin adı siyah-beyazlılar ile anılırken, gündeme gelen son isim Newcastle United ile sözleşmesi sona erecek İngiliz file bekçisi Karl Darlow oldu. Beşiktaş 29 yaşındaki file bekçisi için nabız yoklamayı planlıyor...

YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Son 5 sezondur Newcastle'da görev yapan ve Slovak kaleci Martin Dubravka'nın yedeği olan Darlow geçen sezon sadece kupa karşılaşmalarında görev yaparken beyaz sayfa açabileceği bir takım arıyor.

SADIQ HAMLESİ

Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'a alternatif olması için Partizan'da forma giyen Umar Sadiq'ın peşinde olduğu öğrenildi. 1.92'lik boyu ile dikkat çeken oyuncu Umar Sadiq, bu sezon Partizan formasıyla 36 maçta 17 gol, 14 asiste imza attı. (Yeni Asır)