Sergen Yalçın yeni Ozan Tufan'ını buldu! Yönetimle görüştü ve... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galeri Sergen Yalçın yeni Ozan Tufan'ını buldu! Yönetimle görüştü ve...

Sergen Yalçın yeni Ozan Tufan'ını buldu! Yönetimle görüştü ve...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sezonun kalan 8 haftalık kısmı için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Bir yandan transfer operasyonunu yürüten siyah-beyazlılar, mevcut oyuncular hakkında birtakım kararlar alacak. Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre ilerlerken, yeni Ozan Tufan bulundu. İşte detaylar...
7 Haziran 2020 Pazar 10:21 Güncelleme: 07.06.2020 10:21
Sergen Yalçın yeni Ozan Tufan'ını buldu! Yönetimle görüştü ve...

Sezonun ortalarında teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın farkını konuşturmaya başladı.

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Sergen Yalçın yeni Ozan Tufan'ını buldu! Yönetimle görüştü ve...

Takımın başına geçtiğinde mevcut oyunculardan maksimum verim almayı sağlayan başarılı çalıştırıcı yeni sezon öncesi planlarını devreye sokuyor.

Sergen Yalçın yeni Ozan Tufan'ını buldu! Yönetimle görüştü ve...

Takıma katılacak transferler ve mevcut oyuncuların son durumu hakkında doğrudan söz sahibi olan Sergen Yalçın, kendi kurduğu takımla sezona başlayıp şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Sergen Yalçın yeni Ozan Tufan'ını buldu! Yönetimle görüştü ve...

Bu hedef doğrultusunda birden çok hamle yapacak olan 47 yaşındaki teknik adam mali konuları da gözardı etmeyecek.

Sergen Yalçın yeni Ozan Tufan'ını buldu! Yönetimle görüştü ve...

Corona virüsü salgınının getirdiği ekonomik sıkıntı ve Finansal Fair Play çıkmazı Beşiktaş'ı temkinli adımlar atmaya itiyor.

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