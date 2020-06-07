Beşiktaşlı Elneny planı sızdı! Olimpiakos kriz kolluyor

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Mohammed Elneny ile ilgili Mısır basını sürpriz bir habere imza attı.

Kingfut.com adlı internet sitesinin haberine göre Yunan devi Olimpiakos, Mohammed Elneny'e resmen talip oldu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre ocak ayından bu yana Elneny, Olimpiakoslu yetkililer tarafından izleniyordu.

BEŞİKTAŞ KRİZİ SONRASI

Buna göre Yunan kulübünün yetkilileri, Beşiktaş ve Elneny arasında yaşanılan mali krizi yakından takip ediyor ve oyuncuya bu kriz sürecinde teklifini yapacak.

Elneny, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 28 maça çıkarken 2 asist üretti.