Beşiktaşlı Elneny planı sızdı! Olimpiakos kriz kolluyor
Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig devi Arsenal'den kiraladığı Mohammed Elneny ile ilgili flaş bir haber gündeme geldi... Mısır basını, Elneny'in Yunanistan devi tarafından istenildiğini ifade etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Mohammed Elneny ile ilgili Mısır basını sürpriz bir habere imza attı.
Kingfut.com adlı internet sitesinin haberine göre Yunan devi Olimpiakos, Mohammed Elneny'e resmen talip oldu.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre ocak ayından bu yana Elneny, Olimpiakoslu yetkililer tarafından izleniyordu.
BEŞİKTAŞ KRİZİ SONRASI
Buna göre Yunan kulübünün yetkilileri, Beşiktaş ve Elneny arasında yaşanılan mali krizi yakından takip ediyor ve oyuncuya bu kriz sürecinde teklifini yapacak.
Elneny, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 28 maça çıkarken 2 asist üretti.
- 07.06.2020
- Güncelleme: 07.06.2020 14:45
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaşlı Elneny planı sızdı! Olimpiakos kriz kolluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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