Son dakika: Beşiktaşlı Elneny planı sızdı! Olimpiakos kriz kolluyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Yunan kulübünün planı basına sızdı! Beşiktaş'ta kriz kolluyorlar

Beşiktaşlı Elneny planı sızdı! kriz kolluyor

Beşiktaşlı Elneny planı sızdı! Olimpiakos kriz kolluyor

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig devi Arsenal'den kiraladığı ile ilgili flaş bir haber gündeme geldi... Mısır basını, Elneny'in Yunanistan devi tarafından istenildiğini ifade etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan ile ilgili Mısır basını sürpriz bir habere imza attı.

Kingfut.com adlı internet sitesinin haberine göre Yunan devi , Mohammed Elneny'e resmen talip oldu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre ocak ayından bu yana Elneny, Olimpiakoslu yetkililer tarafından izleniyordu.

BEŞİKTAŞ KRİZİ SONRASI
Buna göre Yunan kulübünün yetkilileri, Beşiktaş ve Elneny arasında yaşanılan mali krizi yakından takip ediyor ve oyuncuya bu kriz sürecinde teklifini yapacak.

Elneny, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 28 maça çıkarken 2 asist üretti.

  1. 07.06.2020
  2. Güncelleme: 07.06.2020 14:45
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaşlı Elneny planı sızdı! Olimpiakos kriz kolluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA