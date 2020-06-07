Eski Beşiktaşlı Pancu'dan olay itiraf! "Tüm stadyum bana küfretti"
Beşiktaş'ın eski yıldızı Daniel Pancu, 2004 yılında siyah-beyazlı formayla Steaua Bükreş deplasmanında yaşadığı kötü anıyı anlattı. Steaua'nın ezeli rakibi Rapid Bükreş'te uzun yıllar forma giyen eski Rumen golcü, "Bana en çok küfredilen maç Steaua-Beşiktaş maçıydı. Tüm stat sadece bana küfretti. Hatta stadyumun anons yapan çalışanı bile bana küfrediyordu" dedi.
Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması giyen eski Rumen futbolcu Daniel Pancu, siyah-beyazlı formayla 2004 yılında karşı karşıya geldikleri Steaua Bükreş deplasmanında yaşadığı kötü anıyı anlattı.
Pancu, UEFA Kupası'nda 2004-2005 sezonunda oynanan ve Steaua'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan maçta birçok küfre maruz kaldığını belirtip şu ifadeleri kullandı:
"BANA EN ÇOK KÜFREDİLEN MAÇTI"
"Bana en çok küfredilen maç Steaua-Beşiktaş maçıydı. Tüm stat sadece bana küfretti. Hatta stadyumun anons yapan çalışanı bile bana küfrediyordu. Steaua'ya karşı oynadığım dönemde fazlasıyla motiveydim. Çocukken Dinamo Bükreş taraftarıydım ama kader beni Rapid 1923'e götürdü."
Romanya'da Rapid 1923 forması giyen Daniel Pancu, Steaua'ya karşı pek çok derbi maçına çıktı.
- 07.06.2020
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