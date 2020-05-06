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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Beşiktaşlı eski yıldız konuştu! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

Pancu'dan için değerlendirmesi! Puscas...

Pancu'dan Fenerbahçe için transfer değerlendirmesi! Puscas...

'nin gelecek sezon kadrosuna katmayı planladığı için, Beşiktaşlı eski yıldız açıklamalarda bulundu. Rumen basınına konuşan Pancu, oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmesinin doğru bir adım olacağını savundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması da terleten , için adı geçen hakkında açıklamalarda bulundu.

Pancu, Rumen basınına yaptığı konuşmada bu transferin gerçekleşmesinin oyuncu açısından ileriye yönelik doğru bir adım olacağını aktardı.

Pancu, yaptığı açıklamada, "Bu kesinlikle doğru ve ileriye yönelik büyük bir adım. Reading ve Fenerbahçe arasında karşılaştırma yapılmamalı bile. On milyonlarca destekçisi olan bir kulüp. Dünya yıldızlarını transfer ediyorlar ve çok güçlü bir şampiyonluk adayı. Puscas genç, çok güçlü ve geleceği çok açık. Türkiye'de büyük bir takıma uyum sağlayacak." dedi.

George Puscas, bu sezon Reading formasıyla çıktığı 33 karşılaşmada 11 gol 1 asist üretirken, 2258 dakika sahada kalmayı başarmıştı.

  1. 06.05.2020
  2. Güncelleme: 06.05.2020 16:00
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