Rebrov için konuştu! "Fenerbahçe'ye gelirse..."

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilen Sergei Rebrov için vatandaşı Morozyuk açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki futbolcu, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

"Eğer buraya gelirse (Rebrov) onun için büyük bir adım olacak. Ukrayna'da başarılı bir şekilde çalıştı. Aynı zamanda Macaristan Ligi'nde de çalışıyor. Türkiye, onun için hem yükseliş hem de büyük bir adım olur."

SERGEI REBROV KİMDİR?

3 Haziran 1974'te Ukrayna'da dünyaya gelen Rebrov, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'de de forma giymişti.

Antrenörlük kariyerine Dinamo Kiev'de başlayan Rebrov, 2014'te Ukrayna temsilcisinin A Takımı'nın başında geçmiş ve 137 karşılaşmada 2.20'lik puan ortalaması yakalamıştı. Rebrov, daha sonra Al Ahli'de 38 maçta 2.08, Macaristan ekibi Ferencvárosi TC'de 75 müsabakada 2.07 puan ortalaması yakaladı.