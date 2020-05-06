Rebrov için konuştu! "Fenerbahçe'ye gelirse..."
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Kısa süre önce sarı lacivertlilerin hoca adayları arasında yer aldığı iddia edilen Sergei Rebrov için Çaykur Rizespor forması giyen Morozyuk açıklamalarda bulundu. Morozyuk, yaptığı konuşmada Rebrov'un, Fenerbahçe'nin başına geçmesi halinde büyük bir ilerleme kat edebileceğini dile getirdi. İşte o konuşma ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilen Sergei Rebrov için vatandaşı Morozyuk açıklamalarda bulundu.
32 yaşındaki futbolcu, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;
"Eğer buraya gelirse (Rebrov) onun için büyük bir adım olacak. Ukrayna'da başarılı bir şekilde çalıştı. Aynı zamanda Macaristan Ligi'nde de çalışıyor. Türkiye, onun için hem yükseliş hem de büyük bir adım olur."
SERGEI REBROV KİMDİR?
3 Haziran 1974'te Ukrayna'da dünyaya gelen Rebrov, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'de de forma giymişti.
Antrenörlük kariyerine Dinamo Kiev'de başlayan Rebrov, 2014'te Ukrayna temsilcisinin A Takımı'nın başında geçmiş ve 137 karşılaşmada 2.20'lik puan ortalaması yakalamıştı. Rebrov, daha sonra Al Ahli'de 38 maçta 2.08, Macaristan ekibi Ferencvárosi TC'de 75 müsabakada 2.07 puan ortalaması yakaladı.
- 06.05.2020
- Güncelleme: 06.05.2020 15:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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