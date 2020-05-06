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Fenerbahçe resmi teklifini yaptı! Yeni teknik direktör...
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarını yapan Kanarya için gündeme bir çok isim gelmişti. Daha önce Manuel Pellegrini, Erol Bulut, Nenaj Bjelica gibi isimlerle iletişime geçen sarı lacivertlilerin bu kez sürpriz bir ismi gündemine aldığı, hatta resmi teklifini yaptığı duyuruldu! İşte o isim ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
6 Mayıs 2020 Çarşamba 14:24
Güncelleme: 06.05.2020 14:40
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Fenerbahçe teknik direktörlük konusunda vites yükseltti... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk isteyen Kanarya, son 2 sezonda yaşadığı hüsranı bir kez daha tekrarlamak istemiyor.
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Bu bağlamda yeni kurulacak kadroya tam olarak hakim olabilecek ve gelecek sezon zirveye ulaşabilecek bir ismi takımın başına getirmek isteyen sarı lacivertlilerin sürpriz bir isimle resmi görüşmeler yaptığı iddia edildi.
PELLEGRINI, BJELICA, EROL BULUT DERKEN... Fenerbahçe'nin şu an için Manuel Pellegrini, Nenaj Bjelica ve Erol Bulut ile temas olduğu basına yansımıştı.
2021 yazında seçimli kongre yaşanacak Fenerbahçe'de mevcut yönetim, camiada yaşadığı güvenini yitirmiş durumda. Gerek yapılan transferler, gerekse seçilen teknik direktör hataları sarı lacivertlileri zirveden sürekli olarak uzaklaştırmıştı.
Yeniden güven tazelemek ve takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe'nin sürpriz bir isme teklif götürdüğü ve bu isimle 2. görüşmelerini bile gerçekleştirdiği ortaya çıktı.