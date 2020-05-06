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Fenerbahçe resmi teklifini yaptı! Yeni teknik direktör...

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarını yapan Kanarya için gündeme bir çok isim gelmişti. Daha önce Manuel Pellegrini, Erol Bulut, Nenaj Bjelica gibi isimlerle iletişime geçen sarı lacivertlilerin bu kez sürpriz bir ismi gündemine aldığı, hatta resmi teklifini yaptığı duyuruldu! İşte o isim ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

6 Mayıs 2020 Çarşamba 14:24 Güncelleme: 06.05.2020 14:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





