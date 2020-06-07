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07 Haziran 2020, Pazar
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Pota ‘sponsora’ bağlı

Pota ‘sponsora’ bağlı

ile yaptığı sponsorluk sözleşmesi sona eren yönetimi beklediği yüksek ücreti ödeyecek bir sponsor bulursa, gelecek sezon 7DAYS 'ta oynama kararı aldı.

Sompo Sigorta ile yaptığı sponsorluk sözleşmesi sona eren yönetimi beklediği yüksek ücreti ödeyecek bir sponsor bulursa, gelecek sezon 7DAYS 'ta oynama kararı aldı. Siyah-beyazlılar istediği sponsorluk anlaşmasını bulamazsa sezona genç oyunculardan kurulu bir kadroyla başlayıp FIBA Europe Cup'ta oynamayı planlıyor.
  1. 7.6.2020
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