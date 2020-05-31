‘Ruhumuz Yeter’ hayata geçiyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş ‘Ruhumuz Yeter’ hayata geçiyor

’ hayata geçiyor

‘Ruhumuz Yeter’ hayata geçiyor

, 'ta seyircisiz oynanacak , , ve maçları için '' sloganı ile karton taraftar projesini hayata geçiriyor.

, 'ta seyircisiz oynanacak , , ve maçları için '' sloganı ile karton taraftar projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında, ruhumuzyeter. bjk.com.tr/ adresinden kayıt yapan taraftarların fotoğraflarının yer aldığı karton maketler, iç saha maçlarında tribünlerinde yerini alacak. Kampanyaya katılım ücreti 129 TL.
  1. 31.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Ruhumuz Yeter’ hayata geçiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA