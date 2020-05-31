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31 Mayıs 2020, Pazar
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Hırs küpü

Hırs küpü Lens

bu yana eleştirilerin hedefi olan 'in idmandaki performansı beğeni topluyor. oyuncu son olarak dünkü antrenmanda çekilmiş fotoğraflarını 'da yayınladı.

bu yana eleştirilerin hedefi olan 'in idmandaki performansı beğeni topluyor. oyuncu son olarak dünkü antrenmanda çekilmiş fotoğraflarını 'da yayınladı. Tecrübeli futbolcunun çalışması sırasındaki ciddiyeti gözlerden kaçmadı.

  1. 31.5.2020
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