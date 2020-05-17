Sergen Yalçın ikna etti! Beşiktaş'tan Gökhan Töre bombası - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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ikna etti! 'tan bombası

Sergen Yalçın ikna etti! Beşiktaş'tan Gökhan Töre bombası

'ta , eski öğrencisi ile 1 yıllık sözleşme ve TL üzerinden anlaşma yapılmasını istedi. Yönetime güvence veren Yalçın'ın, Töre'ye uzun süreli bir sözleşme verilmemesini özellikle istediği belirtildi.

Teknik Direktörü , sezon başında Malatyaspor'a götürdüğü 'yi yeniden Beşiktaş'ta görmek istiyor. Başarılı teknik adam daha pandemi krizi başlamadan önce mali anlamda sıkıntılı oldukları dönemde Töre'nin takıma dönmesinin en uygunu olacağını yönetimle paylaşmıştı. Sergen Yalçın o dönemde, "Dürüst olmak gerekirse elimizde kanat oyuncusu diye tuttuğumuz pek çok oyuncudan daha yetenekli" demişti. Gelen bilgilere göre Sergen, Töre'nin takıma dönmesi konusunda yöneticileri ikna etti. Töre'ye hem TL üzerinden çok uygun bir ücret ödenecek, hem de sözleşmesi 1 senelik olacak. Performansına ve özel hayatında yaşanacaklara göre sözleşmesi uzayacak ya da bitirilecek.

  1. 17.5.2020
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