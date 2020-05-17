Kolombiyalı canavar Beşiktaş'a!

Beşiktaş'ta Jorge Carrascal sesleri manşetleri her geçen gün daha çok süslemeye devam ediyor. Fiorentina ve Juventus iddiaları olmasına rağmen bu iki takımın da Carrascal için bir hamle yapmadığı, Beşiktaş ile Ajax'la ise görüşmelerin devam ettiğini iddia edildi.



