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12 Mayıs 2020, Salı
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’a dönersem mutlu olurum

Beşiktaş’a dönersem mutlu olurum

Adı sıkça 'a döneceği haberlerine konu olan Marcelo, basınına konuştu. Brezilyalı stoper, siyah-beyazlılara yeniden gelmek istediğini açıkladı.

Adı sıkça 'a döneceği haberlerine konu olan Marcelo, basınına konuştu. Brezilyalı stoper, siyah-beyazlılara yeniden gelmek istediğini şöyle açıkladı: Gelecek sezon sözleşmem bitiyor. Şu an için 'ya dönmeyi düşünmüyorum. Birkaç yıl daha Avrupa'da oynayabilirim. Elbette Beşiktaş'a tekrar dönme şansım olursa, bundan mutlululuk duyarım.
  1. 12.5.2020
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