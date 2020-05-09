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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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'tan 'Feda'ya yanaşmayan oyuncularla ilgili flaş karar!

Beşiktaş'tan 'Feda'ya yanaşmayan oyuncularla ilgili flaş karar!

yönetimi, tek taraflı indirim yaptığı oyuncuların menajerlerine “İndirim oranının kabul edilmemesi durumunda muhatabınız kulüp değil, ’dur” uyarısında bulundu.

yönetimi karşılıklı olarak görüşerek indirim talep ettiği ancak geçmiş dönemden var olan ödemeler nedeniyle isteğe 'olumsuz' yanıt veren oyuncuların sözleşmelerinde tek taraflı indirime gitme kararı aldı. Tek taraflı olarak sözleşmelerinde indirim kararı alınan oyuncuların menajerlerine de bir yazı gönderildiği öğrenildi. Bu yazıda, öncelikle koronavirüs pandemisi nedeniyle uğranılan zararların kalem kalem açıklandığı ve yapılan bu tek taraflı indirimin neden makul olduğu açıklandı.

BAŞKA GÖRÜŞME YOK
Oyuncuların yapılan bu tek taraflı indirim sonrasında ceplerine girecek net rakam kuruşu kuruşuna hesaplanmış şekilde belirtildi. Yazının sonunda da, kendilerinin indirimi kabul etmediği için bu yola gidildiği açıklandı. Beşiktaş yönetimi tek taraflı indirim yaptığı oyuncuların menajerlerine, "Bu indirim oranını kabul edilmemesi durumunda muhatabınız kulüp değil, 'nin 'dur" uyarısını da yapmayı ihmal etmedi. Bundan sonra indirim konusunda bir görüşme olmayacağı da anlatıldı.

3 GÜÇLÜ MADDE
Yeni sezon ücretlerinde indirime yanaşmayan isimlerle tek taraflı indirim yapmak için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi, elinin güçlü olduğuna inanıyor. Yönetime göre ellerinin güçlenmesini sağlayan konular şöyle;

Yeni olan her oyuncusuna sakatlık sigortası yaptıran siyah-beyazlılar, sözleşmelerini inceledi. Bu sözleşmelerde "mücbir neden" maddesi yer alıyor. Koronavirüs dönemi dünyada da "mücbir neden" kabul edildi.

Sözleşmeler askıya alınmadı, önceki dönemden alacaklar da ödendi.

Futbolcuların ev kiraları ve araçları bir kenara, kendilerine erzak bile sağlandı. Evlerinden ayrılmalarına gerek bırakılmadan tüm ihtiyaçları karşılandı.

  1. 9.5.2020
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