Cabot’tan açık kapı

Adı uzun süredir Beşiktaş'la anılan Jimmy Cabot transferiyle ilgili konuştu. Lorient'ten ayılan Fransız oyuncu Ouest-France'a, "Ben her şeye açığım. Gelişebileceğim ilginç bir proje bulmaya çalışacağım. Şu anda, rafine edilmiş hiçbir şey yok, yakında netleşir" dedi.