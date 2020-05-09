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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Cabot’tan açık kapı

Cabot’tan açık kapı

Adı uzun süredir 'la anılan transferiyle ilgili konuştu. Lorient'ten ayılan Fransız oyuncu Ouest-France'a, "Ben her şeye açığım. ilginç bir proje bulmaya çalışacağım. Şu anda, rafine edilmiş hiçbir şey yok, yakında netleşir" dedi.

Adı uzun süredir 'la anılan transferiyle ilgili konuştu. Lorient'ten ayılan Fransız oyuncu Ouest-France'a, "Ben her şeye açığım. ilginç bir proje bulmaya çalışacağım. Şu anda, rafine edilmiş hiçbir şey yok, yakında netleşir" dedi.

  1. 9.5.2020
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