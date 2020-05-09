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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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'a 19'luk sol bek!

Beşiktaş'a 19'luk sol bek!

Sol bek arayışlarını sürdüren , ’da forma giyen 19 yaşındaki Polonyalı ’in peşine düştü. Siyah-beyazlılar uygun şartların oluşması halinde teklifini yapacak.

'ta yeni sezon çalışmaları aralıksız sürüyor. 'in alternatifini arayan Beşiktaş'ta 'ın gözüne Polonya'nın takımında forma giyen 'in çarptığı iddia edildi.

Bu sezon forma giydiği 19 maçta 6 asist yapan 19 yaşındaki genç oyuncu için Sergen Yalçın'ın, "'de bir çok isimden çok daha iyi orta yapıyor, aynı zamanda genç olmasına rağmen savunmayı da iyi biliyor" şeklinde rapor verdiği bildirildi. Siyah-beyazlı yönetimin Karbownik'i araştıracağı, eğer uygun şartlarda bir rakam çıkarsa teklif yapacağı bildirildi. Beşiktaş yönetiminin sol bek mevkii için 1-1.5 milyon euro civarında bir rakamı gözden çıkarması bekleniyor.

Solak yıldız Michal Karbownik, bugüne kadar 87 resmi maçta forma giydi. Legia Warşova'nın , B ve A takımlarında toplam 87 kez görev alan Karbownik, 9 asist yapmayı başardı. Genç oyuncu Polonya U15, U17, U18 ve U19 milli takımlarında da toplam 25 kez şans buldu.


  1. 9.5.2020
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