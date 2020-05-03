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03 Mayıs 2020, Pazar
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yıldızdan sorusuna flaş yanıt!

Fransız yıldızdan Beşiktaş sorusuna flaş yanıt!

'ın gündemindeki , basının geleceğine dair açıklamalarda bulundu. 'in yıldız kanat oyuncusu, Beşiktaş iddialarına, "Sözleşmem sona eriyor. Ne olacağını göreceğiz" şeklinde yanıt verdi.

Adı son dönemde ile anılan , geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

basınına konuşan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Beşiktaş'la ilgili soruya, "Her dönemindeki gibi iddialar ortaya çıkıyor. Benim de sözleşmem sona eriyor. Ne olacağını göreceğiz." diye yanıt verdi.

"ŞAMPİYON OLMAK HARİKA BİR HİS"
Fransız yıldız, takımı 'in 2'de şampiyon ilan edilip Ligue 1'e çıkması hakkında ise. "Bu harika bir his. Maçlara devam edememiş olsak da kupayı aldık ve bu durum kulübü ve taraftarları mutlu etti" dedi.

  1. 03.05.2020
  2. Güncelleme: 03.05.2020 21:32
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