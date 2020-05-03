Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Jimmy Cabot, Fransız basının geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Lorient'in yıldız kanat oyuncusu, Beşiktaş iddialarına, "Sözleşmem sona eriyor. Ne olacağını göreceğiz" şeklinde yanıt verdi.
Adı son dönemde Beşiktaş ile anılan Jimmy Cabot, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fransız basınına konuşan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Beşiktaş'la ilgili soruya, "Her transfer dönemindeki gibi iddialar ortaya çıkıyor. Benim de sözleşmem sona eriyor. Ne olacağını göreceğiz." diye yanıt verdi.
"ŞAMPİYON OLMAK HARİKA BİR HİS"
Fransız yıldız, takımı Lorient'in Ligue 2'de şampiyon ilan edilip Ligue 1'e çıkması hakkında ise. "Bu harika bir his. Maçlara devam edememiş olsak da kupayı aldık ve bu durum kulübü ve taraftarları mutlu etti" dedi.
- 03.05.2020
- Güncelleme: 03.05.2020 21:32
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fransız yıldızdan Beşiktaş sorusuna flaş yanıt! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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