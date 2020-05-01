Beşiktaş'ta Jimmy Cabot heyecanı!

ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ!

Fransız basını, Cabot'nun ayrılık haberini, "Cabot'un Türkiye yolu açıldı" olarak verirken, "Kendisi ile ilgilenen başka kulüpler de var ama onun önceliği Beşiktaş olacaktır" ifadesi kullanıldı.