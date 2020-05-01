Beşiktaş'ta Jimmy Cabot heyecanı!

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen aranın ardından transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a Fransa'dan müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer alan Jimmy Cabot, kulübü Lorient'den ayrılacağını duyurmuştu. Fransız basını da 1.64 boyundaki kanat oyuncusu için Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...
1 Mayıs 2020 Cuma 06:45
Güncelleme: 01.05.2020 06:45
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Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden Jimmy Cabot konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Fransa 2. lig ekibi Lorient'de forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile takımından ayrılacağını duyurmuştu.
Daha önce 1.64 boyundaki Cabot ile ilgilenen en ciddi kulübün Beşiktaş olduğunu yazan Fransız medyası, Cabot'nun Lorient'den ayrılma kararı almasının ardından bomba bir iddiada daha bulundu.
ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ!
Fransız basını, Cabot'nun ayrılık haberini, "Cabot'un Türkiye yolu açıldı" olarak verirken, "Kendisi ile ilgilenen başka kulüpler de var ama onun önceliği Beşiktaş olacaktır" ifadesi kullanıldı.
YÖNETİM TEMASLARI SIKLAŞTIRDI
Beşiktaş yönetiminin de bu gelişme sonrası oyuncunun menajeriyle temasları sıklaştırdığı gelen haberler arasında.