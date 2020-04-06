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06 Nisan 2020, Pazartesi
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: Şeref duyuyorum

Kartal: Şeref duyuyorum

Beşıktaş'ın genç oyuncusu , "'de oynuyordum. Bir gün beni seçmelere davet ettiler. Antrenmanlara çıktım, ve beğenildim, A Takım'la antrenman yapmaya çağırdılar. Şimdi de devam ediyorum. Buraya gelmek benim için büyük bir şeref" dedi.

Beşıktaş'ın genç oyuncusu Kayra Yılmaz, A takıma yükseliş sürecini anlattı. Kartal Kayra, "'de oynuyordum. Bir gün beni seçmelere davet ettiler. Antrenmanlara çıktım, ve beğenildim, A Takım'la antrenman yapmaya çağırdılar. Şimdi de devam ediyorum. Buraya gelmek benim için büyük bir şeref" dedi.
  1. 6.4.2020
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