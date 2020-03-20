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20 Mart 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Ve bir devir sona eriyor! O yıldız yerine gelecek isim...

'ta Karius gidiyor! Yerine geliyor

Beşiktaş'ta Karius gidiyor! Yerine Timon Wellenreuther geliyor

'ta Karius için son karar verildi... Alman filebekçiyle yola devam edilmemesi yönünde uzlaşma sağlayan siyah beyazlı yönetim, kaleci arayışlarına başladı. Bu bağlamda aradığı ismi Hollanda'da bulan Kara Kartal'da son karar teknik direktör 'da olacak.

Ve 'ta bir devir sona eriyor... Kara Kartal, geçtiğmiz sezon Premier Lig devi Liverpool'dan kiralık transfer edilen ile yolllarını ayırmayı planlıyor.

Alman file bekçinin bonservis rakamının siyah beyazlılarca karşılanamayacak olması ve teknik heyetin, Karius'un performansından memnun olmaması, yolların devam etmemesine sebebiyet verdi.

Alınan kararın ardından takıma dahil edilebilecek maliyeti düşük ve kaliteli bir eldiven için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kalesini emanet edeceği ismi buldu.

'İLK YARININ EN İYİSİ SEÇİLDİ!'

Hürriyet'te yer alan habere göre, sezon sonu ayrılacak olan Loris Karius'un yerine bir isim arayan Beşiktaş yönetimi, Hollanda'da ilk yarının en iyi kalecisi seçilen ve halen Willem II forması giyen ile temasa geçti.

Sezon sonu serbest kalacak 24 yaşındaki kaleci için son kararı teknik direktör verecek.

  1. 20.03.2020
  2. Güncelleme: 20.03.2020 09:59
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