Beşiktaş'ta Karius gidiyor! Yerine Timon Wellenreuther geliyor
Beşiktaş'ta Karius için son karar verildi... Alman filebekçiyle yola devam edilmemesi yönünde uzlaşma sağlayan siyah beyazlı yönetim, kaleci arayışlarına başladı. Bu bağlamda aradığı ismi Hollanda'da bulan Kara Kartal'da son karar teknik direktör Sergen Yalçın'da olacak.
Ve Beşiktaş'ta bir devir sona eriyor... Kara Kartal, geçtiğmiz sezon Premier Lig devi Liverpool'dan kiralık transfer edilen Loris Karius ile yolllarını ayırmayı planlıyor.
Alman file bekçinin bonservis rakamının siyah beyazlılarca karşılanamayacak olması ve teknik heyetin, Karius'un performansından memnun olmaması, yolların devam etmemesine sebebiyet verdi.
Alınan kararın ardından takıma dahil edilebilecek maliyeti düşük ve kaliteli bir eldiven için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kalesini emanet edeceği ismi buldu.
'İLK YARININ EN İYİSİ SEÇİLDİ!'
Hürriyet'te yer alan habere göre, sezon sonu ayrılacak olan Loris Karius'un yerine bir isim arayan Beşiktaş yönetimi, Hollanda'da ilk yarının en iyi kalecisi seçilen ve halen Willem II forması giyen Timon Wellenreuther ile temasa geçti.
Sezon sonu serbest kalacak 24 yaşındaki kaleci için son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.
- 20.03.2020
- Güncelleme: 20.03.2020 09:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Karius gidiyor! Yerine Timon Wellenreuther geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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