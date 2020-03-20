Beşiktaş'ta Karius gidiyor! Yerine Timon Wellenreuther geliyor

Ve Beşiktaş'ta bir devir sona eriyor... Kara Kartal, geçtiğmiz sezon Premier Lig devi Liverpool'dan kiralık transfer edilen Loris Karius ile yolllarını ayırmayı planlıyor.

Alman file bekçinin bonservis rakamının siyah beyazlılarca karşılanamayacak olması ve teknik heyetin, Karius'un performansından memnun olmaması, yolların devam etmemesine sebebiyet verdi.

Alınan kararın ardından takıma dahil edilebilecek maliyeti düşük ve kaliteli bir eldiven için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kalesini emanet edeceği ismi buldu.

'İLK YARININ EN İYİSİ SEÇİLDİ!'

Hürriyet'te yer alan habere göre, sezon sonu ayrılacak olan Loris Karius'un yerine bir isim arayan Beşiktaş yönetimi, Hollanda'da ilk yarının en iyi kalecisi seçilen ve halen Willem II forması giyen Timon Wellenreuther ile temasa geçti.

Sezon sonu serbest kalacak 24 yaşındaki kaleci için son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.