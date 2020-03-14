Seyircisiz olması avantaj

Beşiktaş'ın eski golcülerinden Ahmet Dursun, derbinin seyircisiz olmasının siyah- beyazlılar için avantaj olacağını söyledi. Dursun, "Seyircili oynansa Beşiktaş'ın işi zordu. Bu durum Beşiktaş adına artı olarak gözüküyor. Taraftar baskısı olmayacak, her türlü sonuç bekleyebiliriz. Beşiktaş Sergen hoca ile bir çıkışa geçti. Eğer pazar günü kazanırsa, yarışta ben de varım der" diye konuştu.

BURAK FAZLA ELEŞTİRİLİYOR

Siyah-beyazlı ekibin en golcü ismi olan Burak Yılmaz'ın fazla eleştirildiğini belirten Ahmet Dursun, "Golleri penaltıdan atıyor deniyor! İşi çok zor ve maalesef alternatifi yok. Güven ve Umut var o bölgede, iyi oyuncular ancak yerini dolduramadılar. Bütün yük Burak'ta kalıyor. Burak her maç gol atacak diye bir kaide yok. Belli bir yaşı var, bu maçları çok oynadı. Tecrübesi yeter" yorumunu yaptı.