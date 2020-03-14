Seyircisiz olması avantaj
Beşiktaş'ın eski golcülerinden Ahmet Dursun, derbinin seyircisiz olmasının siyah- beyazlılar için avantaj olacağını söyledi.
Beşiktaş'ın eski golcülerinden Ahmet Dursun, derbinin seyircisiz olmasının siyah- beyazlılar için avantaj olacağını söyledi. Dursun, "Seyircili oynansa Beşiktaş'ın işi zordu. Bu durum Beşiktaş adına artı olarak gözüküyor. Taraftar baskısı olmayacak, her türlü sonuç bekleyebiliriz. Beşiktaş Sergen hoca ile bir çıkışa geçti. Eğer pazar günü kazanırsa, yarışta ben de varım der" diye konuştu.
BURAK FAZLA ELEŞTİRİLİYOR
Siyah-beyazlı ekibin en golcü ismi olan Burak Yılmaz'ın fazla eleştirildiğini belirten Ahmet Dursun, "Golleri penaltıdan atıyor deniyor! İşi çok zor ve maalesef alternatifi yok. Güven ve Umut var o bölgede, iyi oyuncular ancak yerini dolduramadılar. Bütün yük Burak'ta kalıyor. Burak her maç gol atacak diye bir kaide yok. Belli bir yaşı var, bu maçları çok oynadı. Tecrübesi yeter" yorumunu yaptı.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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