Başakşehir - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zirve yolunda hata yapmak istemeyen iki takımın da hedefi mutlak galibiyet... Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Boateng, N'Koudou, Burak

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir'in sahasında Beşiktaş'ı konuk ettiği maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Zorlu müsabakada hakem Albdulkadir Bitigen düdük çalıyor. VAR odasında ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapıyor.

GÖKHAN GÖNÜL CEZALI

Beşiktaş'ta sarı kart cezası bulunan Gökhan Gönül, bu mücadelede forma giyemiyor. Kartal'da ayrıca Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, bu karşılaşmada sarı kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler.

BURAK YILMAZ FORMDA

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, çıktığı son 4 resmi maçta 4 gol kaydederek iyi bir form grafiği yakaladı. Türkiye Kupası'ndaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ağları havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci yaşadı. Milli futbolcunun bu sezon siyah-beyazlı formayla 9 golü bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR GALİBİYETLERDE ÜSTÜN

Medipol Başakşehir'in galibiyet sayılarında rakibine olan üstünlüğü göze çarpıyor. Okan Buruk'un takımı, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 maçın sadece 1'inde mağlubiyet gördü. 4 karşılaşmayı kazanan turuncu-lacivertli takım, 3 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 11 gol atan Medipol Başakşehir, ağlarında da 8 gol gördü. Turuncu-lacivertliler, söz konusu süreçte siyah-beyazlılara karşı tek yenilgisini geçtiğimiz sezon deplasmanda 2-1'lik skorla almıştı.

Başakşehir ile Beşiktaş arasında ligde oynanan son 8 müsabaka şöyle:

Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1 (2019-2020)

Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 1 (2018-209)

Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (2018-2019)

Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (2017-2018)

Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1 (2017-2018)

Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 1 (2016-2017)

Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1 (2016-2017)

Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 2 (2015-2016)



SAHASINDAKİ SON 3 MAÇTA GALİP GELDİ

Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile sahasında oynadığı son 3 maçta da kazanan taraf oldu. Geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 1-0 ile geçen turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda da aynı skorla galip gelmişti. 2016-2017 sezonunda da Fatih Terim Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-1 yenen İstanbul temsilcisi, son mağlubiyetini ise 2014-2014 sezonunda 2-1 kaybederek yaşadı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

*Beşiktaş'ı konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanan Başakşehir, rakibiyle daha önce oynadığı sekiz iç saha karşılaşmasında iki galibiyet alabilmişti (5B 1M).

*Başakşehir ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Beşiktaş (4B 3M), tek galibiyetini geçen sezon aldı (2-1).

*Başakşehir, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ı ağırladığı 11 maçta da rakip fileleri havalandırdı (toplam 17 gol) ve bu karşılaşmaların sadece birini kaybetti (Kasım 2014'te 1-2).

*Bu sezon Süper Lig'de en az berabere kalan iki takımdan biri olan Beşiktaş'ın (3; Rizespor ile birlikte) son 13 karşılaşması eşitlikle tamamlanmadı (9G 4M).

*Başakşehir forması giyen Demba Ba, Süper Lig'de çıktığı son beş maçta da gol katkısı yapmayı başardı (5 gol & 1 asist).

*Edin Visca, Başakşehir formasıyla Beşiktaş'a karşı sahaya çıktığı son yedi Süper Lig maçının beşinde asist yaptı (toplam 5).

*Burak Yılmaz, Süper Lig'de çıktığı son 10 Başakşehir maçında rakip filelere toplam 11 gol gönderdi.

*Bu sezon Süper Lig'de sekiz asisti bulunan Caner Erkin, 2014/15'ten (8) bu yana en fazla gol pası verdiği sezona ulaşmak için sahaya çıkıyor.

*Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Sergen Yalçın ile rakip olduğu beş Süper Lig maçını da kazanamadı (2B 3M).

*Sergen Yalçın, Ertuğrul Sağlam'dan (2007/08) bu yana Beşiktaş'ın başında görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yerli teknik direktör olmak için Başakşehir karşısına çıkıyor.