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12 Şubat 2020, Çarşamba
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‘Yardım’ kampanyası geliyor

‘Yardım’ kampanyası geliyor

Seçildikleri günden bu yana mali zorluklarla uğraşmak zorunda kalan ve gece gündüz para arayışlarını sürdürdüklerini itiraf eden başkanlığındaki yönetim, yardım kampanyası düzenlemeye karar verdi.

Seçildikleri günden bu yana mali zorluklarla uğraşmak zorunda kalan ve gece gündüz para arayışlarını sürdürdüklerini itiraf eden başkanlığındaki yönetim, yardım kampanyası düzenlemeye karar verdi. Kampanya için her kesimden taraftarın yardım yapabileceği bir yapı hedefleniyor. Konuyla ilgili İkinci Başkan Adnan Dalgakıran'ın özel bir danışmanlık firmasıyla anlaştığı iddia edildi.

  1. 12.2.2020
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