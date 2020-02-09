'Boğa'teng uçurdu

Süper lig'in 21. hafta maçında Beşiktaş ile Gaziantep karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 51'de penaltıdan Burak Yılmaz, 70'de yeni transfer Kevin Prince Boateng ve 90+5'te Jeremain Lens kaydetti. Sergen Yalçın yönetiminde ikide iki yaparak şampiyonluk yarışında emin adımlarla yoluna devam eden siyah-beyazlılarda, gecenin yıldızı yeni transfer Boateng oldu. İkinci yarıda Ljajic'in yerine oyuna giren Ganalı forvet ilk maçında şov yaptı.



UNUTULMAZ BİR MAÇ OLDU

Beşiktaş, Boateng'in girmesiyle birlikte oyunu rakip sahaya yıktı. Burak'la öne geçen siyah- beyazlılar, Boateng'in topukla attığı nefis golle farkı ikiye çıkardı. Ganalı yıldız maç sonrası önce tribünlere giderek üçlü çektirdi, ardından hoparlörden çalınan 'Bitanem' şarkısını taraftarlarla beraber söyledi. Boateng maç sonu "Şarkıyı söylerken tüylerim diken diken oldu. Bundan daha iyisi olamazdı. Tüm takımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bu maçı benim adıma unutulmaz hale getirdiler" ifadelerini kullandı.



LENS'TEN SİFTAH

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, bu sezon ilk golünü G.Antep filelerine gönderdi. Cezasından dolayı ilk yarının son haftasındaki G.Birliği maçında görev alamayan Lens, devre arasında kampında sakatlanmıştı. Sakatlığı sebebiyle lig ve kupada toplam 5 karşılaşmayı kaçıran Lens, dün kadroya alındı.



KAZANMAK ÖNEMLIYDI

Jeremain Lens maç sonu yaptığı açıklamada, "Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum. Gyi bir performans ortaya koyduk ve kazandık. Sezonun ilk yarısında kaybetmememiz gereken maçları kaybettik. Şimdi yapmamız gereken bu galibiyetlerin ardından performansımızı yükseltip kazanmayı sürdürmek" dedi.



Beşiktaş, Vodafone Park'ta iki maç sonra galibiyete ulaştı. Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise BB Erzurumspor'a 3-2 yenilmişti.



Caner Erkin, takımının attığı gollerin 12'sine direkt olarak katkıda bulundu. Tecrübeli oyuncu, bu sezon forma giydiği maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 9 da asist yaptı.



BOATENG NE YAPTI?



GOL 1

İSABETLİ ŞUT 1

İSABETLİ ORTA 1

OFSAYT 1

PAS 17

İSABETLİ PAS %94

UZUN PAS 1

KISA PAS 16

HAVA TOPU 1