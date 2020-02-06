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06 Şubat 2020, Perşembe
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Gökdeniz’e pençesi

Gökdeniz’e Kartal pençesi

Kocaelispor'un genç oyuncusu ile ilgilenen takımlar arasına da girdi.

Kocaelispor'un genç oyuncusu ile ilgilenen takımlar arasına da girdi. 18 yaşındaki oyuncu bu sezon 20 karşılaşmada 10 gol attı. Gökdeniz Bayrakdar için siyah-beyazlılar, Körfez kulübüyle masaya oturacak. Yönetimin hedefi gelecek yılları da düşünerek takımı gençleştirmek.
  1. 6.2.2020
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