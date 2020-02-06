Gökdeniz’e Kartal pençesi
Kocaelispor'un genç oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar ile ilgilenen takımlar arasına Beşiktaş da girdi.
- 6.2.2020
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
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