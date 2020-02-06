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06 Şubat 2020, Perşembe
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Antrenmanlara tam gaz devam

Antrenmanlara tam gaz devam

Siyah-beyazlılar,  mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. yönetimindeki çalışmada oyuncular açma-germe idmanıyla antrenmana başladı.

Siyah-beyazlılar, mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. yönetimindeki çalışmada oyuncular açma-germe idmanıyla antrenmana başladı. Pas çalışması, taktik programın ardından çift kale maç oynandı. İdmanın son bölümünde futbolcular bol bol şut attılar. Sergen Yalçın atılan güzel golleri alkışladı. Bugünkü idman 11.30'da.
  1. 6.2.2020
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