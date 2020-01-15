Dalgakıran: Kurallara uyarız
İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, “Biz kurallara uyarız. Ancak bu kurallar birilerinin aleyhine işliyorsa değiştirilmesi için uğraş veririz. Doğru her zaman güçlüdür” dedi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlıların gündemine yönelik açıklamalar yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Dalgakıran, "Türkiye bir hukuk devleti. Kuralları, yasaları var. Ona göre yönetilir. Bu kurallarda değiştirilmesi gereken şeyler varsa değiştirilir. Kuralların sürekli değişmesi kime avantaj getiriyor, kime dezavantaj getiriyor. Buna bakmak lazım. Ama çok sık kural değişikliği olursa soru işareti olur. Sürdürülebilir, sistemsel bir şey kuramadığınızı gösterir bu. Rüzgara karşı yalpaladığınızı gösterir. Biz kurallara uyarız ama bu kurallar birilerinin aleyhine işliyorsa değiştirilmesi için uğraş veririz. Doğru her zaman güçlüdür, bir zayıflık göstergesi değildir" ifadelerini kullandı. Eldeki imkanları sonuna kadar kullanacaklarını belirten Dalgakıran, "Bizim şampiyonluğun favorisi görülmemiz doğal. Taraftarlarımız rahat olsun. Eldeki imkanları sonuna kadar zorlayacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, "Beşiktaş kadrosu ne olursa olsun şampiyonluğa oynar. Şu anki kadro şampiyonluğa oynayacak bir kadro. Oyuncularımızın performansını biraz yukarı çekersek, şampiyonluğun 1 numaralı favorisi biz olacağız" diye konuştu.
MATEMATİK KİŞİYE GÖRE DEĞİŞMEZ
Beşiktaş İkinci Başkanı Dalgakıran, matematiğin herkese göre değişmeyeceği belirterek şu ifadeleri kullandı: "2+2 = 5 etmez! Benim ödediğim faizden çok daha fazlasını ödüyormuş gibi göstermenin bir anlamı yok. Konu karmaşık değil! Öyle gösterilince, insanlar başka şeyler arıyor altında."
- 15.1.2020
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misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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