Dalgakıran: Kurallara uyarız - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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Dalgakıran: Kurallara uyarız

Dalgakıran: Kurallara uyarız

İkinci Başkan , “Biz kurallara uyarız. Ancak bu kurallar birilerinin aleyhine işliyorsa değiştirilmesi için uğraş veririz. her zaman güçlüdür” dedi.

İkinci Başkanı , siyah-beyazlıların gündemine yönelik açıklamalar yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Dalgakıran, " bir hukuk devleti. Kuralları, yasaları var. Ona göre yönetilir. Bu kurallarda değiştirilmesi gereken şeyler varsa değiştirilir. Kuralların sürekli değişmesi kime avantaj getiriyor, kime dezavantaj getiriyor. Buna bakmak lazım. Ama çok sık kural değişikliği olursa soru işareti olur. Sürdürülebilir, sistemsel bir şey kuramadığınızı gösterir bu. Rüzgara karşı yalpaladığınızı gösterir. Biz kurallara uyarız ama bu kurallar birilerinin aleyhine işliyorsa değiştirilmesi için uğraş veririz. her zaman güçlüdür, bir zayıflık göstergesi değildir" ifadelerini kullandı. imkanları sonuna kadar kullanacaklarını belirten Dalgakıran, "Bizim şampiyonluğun favorisi görülmemiz doğal. Taraftarlarımız rahat olsun. Eldeki imkanları sonuna kadar zorlayacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ!

İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, "Beşiktaş kadrosu ne olursa olsun şampiyonluğa oynar. Şu anki kadro şampiyonluğa oynayacak bir kadro. Oyuncularımızın performansını biraz yukarı çekersek, şampiyonluğun 1 numaralı favorisi biz olacağız" diye konuştu.

MATEMATİK KİŞİYE GÖRE DEĞİŞMEZ

Beşiktaş İkinci Başkanı Dalgakıran, matematiğin herkese göre değişmeyeceği belirterek şu ifadeleri kullandı: "2+2 = 5 etmez! Benim ödediğim faizden çok daha fazlasını ödüyormuş gibi göstermenin bir anlamı yok. Konu karmaşık değil! Öyle gösterilince, insanlar başka şeyler arıyor altında."

  1. 15.1.2020
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