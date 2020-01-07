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07 Ocak 2020, Salı
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’a Burak desteği

Arda Turan’a Burak desteği

G.Saray'a gideceğini umarak 'dan bonservisini bedelsiz alan, 'den de izni koparan 'ın durumu belirsizliğini koruyor.

G.Saray'a gideceğini umarak 'dan bonservisini bedelsiz alan, 'den de izni koparan 'ın durumu belirsizliğini koruyor. üzerinden yönetimine ve ortak dostları aracılığıyla da 'ya pres yapan Arda Turan'ın, siyahbeyazlıların yanıtını beklediği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Avcı ile yapılacak son görüşmenin ardından Arda ile ilgili kararını verecek.
  1. 7.1.2020
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