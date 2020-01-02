Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından kampa girecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı; Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Ajdin Hasic, Erdoğan Kaya ve Erdem Seçgin'e Antalya'ya gidecek kafilede yer vermedi.
Devre arası hazırlıklarını Antalya'da geçirecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın belirlediği 31 futbolculuk listede; Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Ajdin Hasic, Erdoğan Kaya ve Erdem Seçgin yer almadı. Bu arada Beşiktaş Ajdin Hasic ile henüz resmi sözleşme imzalamadı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Siyah-beyazlılarımız, 10 Ocak Cuma gününe kadar sürecek kamp çalışması için yarın saat 14.10'da özel uçakla Antalya'ya gidecek. Ekibimiz, Antalya kampındaki ilk çalışmasını yarın saat 18.00'de gerçekleştirecek.
- 02.01.2020
- Güncelleme: 02.01.2020 15:24
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