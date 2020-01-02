Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme Costa Marques, hayalinin Brezilya Milli Takımı'nda oynamak olduğunu söyledi. Guilherme, Türkiye'nin kültürünün Brezilya kültürüne benzediğini, Yeni Malatyaspor'un sürekli bir girişim içerisinde olduğunu belirtti. Guilherme ayrıca, Beşiktaş'a transfer olacağı söylentileriyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.