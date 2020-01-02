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02 Ocak 2020, Perşembe
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'ın kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından kampa girecek olan 'ta teknik direktör Abdullah Avcı; Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Ajdin Hasic, Erdoğan Kaya ve Erdem Seçgin'e Antalya'ya gidecek kafilede yer vermedi.

Devre arası hazırlıklarını Antalya'da geçirecek olan 'ın kadrosu resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın belirlediği 31 futbolculuk listede; Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Ajdin Hasic, Erdoğan Kaya ve Erdem Seçgin yer almadı. Bu arada Beşiktaş Ajdin Hasic ile henüz resmi sözleşme imzalamadı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Siyah-beyazlılarımız, 10 Ocak Cuma gününe kadar sürecek kamp çalışması için yarın saat 14.10'da özel uçakla Antalya'ya gidecek. Ekibimiz, Antalya kampındaki ilk çalışmasını yarın saat 18.00'de gerçekleştirecek.

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  1. 02.01.2020
  2. Güncelleme: 02.01.2020 15:24
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