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30 Aralık 2019, Pazartesi
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Sadece Elneny

Sadece Elneny

Sezon başı 7 oyuncu için 16 milyon euro harcayan Beşiktaş, beklediği verimi alamadı. Beğenilen tek futbolcu Elneny oldu.

Kartal, transferlerin faydası açısından da son yılların en kötü dönemini geçirdi. 7 yeni oyuncuya Ljajic'in zorunlu satın alma bedeli eklenince toplam 16 milyon euro harcama yapan kulüp, ilk yarıda bunun karşılığını alamadı. Yeni Visca olacak denen Boyd, gözden ilk düşen oyuncu oldu. Boyd 2. devre kadroda düşünülmüyor. Rebocho, N'Koudou ve Diaby saman alevi şeklinde parlayan performanslarıyla taraftarın gözüne çok fazla giremedi. Büyük umutlar bağlanan Douglas ise birkaç maç oynayıp sakatlandı. Yenilerden sadece Arsenal'den kiralanan Elneny beğenildi. Mısırlının kalması isteniyor ancak bonservisinin 18 milyon euro olması transferi imkansız kılıyor.
  1. 30.12.2019
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