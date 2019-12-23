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24 Aralık 2019, Salı
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maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, 'in 17. haftasında 27 Aralık Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. BJK 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, derbisinde forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma hareketleri, pas ve dar alanda top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı aktarıldı. Tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas'ın antrenmana katılmadığı kaydedildi. Siyah-beyazlı takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 25 Aralık Çarşamba günü devam edecek.

  1. 24.12.2019
  2. Güncelleme: 24.12.2019 07:39
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