Kara Kartal’da Ajdin Hasic belirsizliği - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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’da belirsizliği

Kara Kartal’da Ajdin Hasic belirsizliği

'ın kadrosuna katmak için 'ye getirip idmanlara çıkarttığı belirsizliği devam ediyor.

'ın kadrosuna katmak için 'ye getirip idmanlara çıkarttığı belirsizliği devam ediyor. Yönetim, Hasic'in imza parası olan 1 milyon 250 bin euro'nun ödenip ödenmemesi konusunda kararsız. Hasic'i Türkiye'ye getiren menajer oyuncuyu geri almak istediğini federasyon kanalıyla Beşiktaş'a bildirdi. Hasic, Beşiktaş ile sözleşme imzalaması halinde, ileriki satışlarından %35'lik bir bölüm daha ödenecek. genç oyuncunun şu an için hazır olmadığı görüşünde, ayrıca yabancı kontenjanı Hasic'in önündeki diğer bir engel.
  1. 18.12.2019
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