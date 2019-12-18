Kara Kartal’da Ajdin Hasic belirsizliği
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için Türkiye'ye getirip idmanlara çıkarttığı Ajdin Hasic belirsizliği devam ediyor.
- 18.12.2019
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MAÇ SONUCU Tuzlaspor 0-4 Galatasaray
Toplam 3
Yorum
azsb Selçuğun oynadığı maçlarda ilk galibiyet
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Abdurrahim Albayrak: Tuzlasporlu oyuncu dirsek atmış
Toplam 2
Yorum
misafir keşke psg-r.madriti de eleyeceğinize inanıp çıksaydınız avrupa arenasına.madrit -paris nere tuzla nere..hayaller paris..gerçekler tuzla..
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Abdurrahim Albayrak: Tuzlasporlu oyuncu dirsek atmış
Toplam 2
Yorum
misafir bi sevindirik oldular.sanırsınız psg-r.madriti elediler kupadan.
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