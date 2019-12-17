Daha ne yapsın!
Kartal'ın tecrübe abidesi Atiba'nın performansı Yeni Malatya sınavında da tavan yaptı. Atiba'nın çabalarına rağmen siyah-beyazlı takım yenilgiden kurtulamadı.
Kartal'ın tecrübe abidesi Atiba'nın performansı Yeni Malatya sınavında da tavan yaptı. Rakip ceza sahasında topla en çok buluşan (9), en fazla şut pası atan (4) ve en fazla ikili mücadele kazanan (15) oyuncu olan Kanadalı yıldız ayrıca Roco ile beraber en fazla hava topu alan (7), en çok faul yapılan (3), en fazla top çalan (5) isim olarak dikkat çekti. Atiba'nın çabalarına rağmen siyah-beyazlı takım yenilgiden kurtulamadı. Tecrübeli orta saha, Beşiktaş'ın ayakta kalan tek ismi oldu. Taraftarların bir kez daha takdirini kazandı.
- 17.12.2019
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