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Daha ne yapsın!

Daha ne yapsın!

'ın tecrübe abidesi 'nın performansı Yeni sınavında da tavan yaptı. Atiba'nın çabalarına rağmen siyah-beyazlı takım yenilgiden kurtulamadı.

'ın tecrübe abidesi 'nın performansı Yeni sınavında da tavan yaptı. Rakip ceza sahasında topla en çok buluşan (9), en fazla şut pası atan (4) ve en fazla ikili mücadele kazanan (15) oyuncu olan Kanadalı yıldız ayrıca Roco ile beraber en fazla hava topu alan (7), en çok faul yapılan (3), en fazla top çalan (5) isim olarak dikkat çekti. Atiba'nın çabalarına rağmen siyah-beyazlı takım yenilgiden kurtulamadı. Tecrübeli orta saha, 'ın ayakta kalan tek ismi oldu. Taraftarların bir kez daha takdirini kazandı.

  1. 17.12.2019
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