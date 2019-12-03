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03 Aralık 2019, Salı
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Girdi ve kart gördü

Girdi ve kart gördü

'da , skor 3-0 olduğunda 'ı kenara çekerek 'u sahaya sürdü. Siyahbeyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu sahaya adım attıktan 15 saniye sonra sarı gördü. Burak'ın golünde asist yaptı.

'da , skor 3-0 olduğunda kenara çekerek Oğuzhan Özyakup'u sahaya sürdü. Siyahbeyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu sahaya adım attıktan 15 saniye sonra sarı gördü. Burak'ın golünde asist yaptı.

  1. 3.12.2019
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