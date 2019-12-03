Elneny'e talip
Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny'e talip çıktı. İngiliz ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mısırlı oyuncuya İspanya'dan talip çıktı.
Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny'e talip çıktı. İngiliz ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mısırlı oyuncuya İspanya'dan talip çıktı. Estadio Deportivo'nun haberinde Real Betis'in 27 yaşındaki yıldız oyuncu için devreye girdiği iddia edildi. Haberde Elneny'nin de siyah-beyazlı oyuncunun da ayrılmak istediği ileri sürülürken, menajeri Sascha Empacher'e yetki verdiği ve Real Betis'in teklifini kabul edeceği ifade edildi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 Süper Lig maçında sahaya çıkan yıldız orta saha, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
- 3.12.2019
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KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
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