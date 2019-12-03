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03 Aralık 2019, Salı
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Elneny'e talip

Elneny'e talip

'ın sezon başında 'den kiraladığı 'e talip çıktı. İngiliz ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mısırlı oyuncuya 'dan talip çıktı.

'ın sezon başında 'den kiraladığı 'e talip çıktı. İngiliz ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mısırlı oyuncuya 'dan talip çıktı. Estadio Deportivo'nun haberinde 'in 27 yaşındaki yıldız oyuncu için devreye girdiği iddia edildi. Haberde Elneny'nin de siyah-beyazlı oyuncunun da ayrılmak istediği ileri sürülürken, menajeri Sascha Empacher'e yetki verdiği ve Real Betis'in teklifini kabul edeceği ifade edildi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 maçında sahaya çıkan yıldız orta saha, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

  1. 3.12.2019
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