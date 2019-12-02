"Spor hukukunda uzmanlaşacağım"

Beşiktaş'ın golcüsü Umut Nayir, Beşiktaş dergisine açıklamalar yaptı. "Çocukluğumda izlediğim derbi heyecanlarını şimdi sahada yaşamak çok güzel" diyen Umut, Galatasaray derbisinde attığı golün kendisi için çok değerli olduğunu kaydetti. Siyah-beyazlı oyuncu "Bu sezonki hedefim Beşiktaş forması altında kendimi gösterebilmekti, bir nebze de olsa bunu başarabildim. Şimdi takımda kalıcı olabilmek" derken, gelecek planı için de şu açıklamayı yaptı: Futbol kariyerimin sonunda spor hukuku alanında uzmanlaşmak istiyorum.