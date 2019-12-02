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02 Aralık 2019, Pazartesi
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"Spor hukukunda uzmanlaşacağım"

"Spor hukukunda uzmanlaşacağım"

'ın golcüsü , Beşiktaş dergisine açıklamalar yaptı. "Çocukluğumda izlediğim derbi heyecanlarını şimdi sahada yaşamak çok güzel" diyen Umut, derbisinde attığı golün kendisi için çok değerli olduğunu kaydetti.

'ın golcüsü , Beşiktaş dergisine açıklamalar yaptı. "Çocukluğumda izlediğim derbi heyecanlarını şimdi sahada yaşamak çok güzel" diyen Umut, derbisinde attığı golün kendisi için çok değerli olduğunu kaydetti. Siyah-beyazlı oyuncu "Bu sezonki hedefim Beşiktaş forması altında kendimi gösterebilmekti, bir nebze de olsa bunu başarabildim. Şimdi takımda kalıcı olabilmek" derken, gelecek planı için de şu açıklamayı yaptı: kariyerimin sonunda spor hukuku alanında uzmanlaşmak istiyorum.

  1. 2.12.2019
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