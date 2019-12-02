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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Necip sınırda

Necip sınırda

 'da , kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, bugünkü karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda 14. haftada oynanacak maçında cezalı duruma düşecek.

'da , kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, bugünkü karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda 14. haftada oynanacak maçında cezalı duruma düşecek. Bu arada sakatlığı bulunan Victor Ruiz de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

  1. 2.12.2019
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