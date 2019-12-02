Necip sınırda

Kara Kartal'da Necip Uysal, kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, bugünkü karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda 14. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek. Bu arada sakatlığı bulunan Victor Ruiz de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.