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02 Aralık 2019, Pazartesi
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’ye 10 maçtır yenilmiyor

Kayseri’ye 10 maçtır yenilmiyor

 ile , ligde 47. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki 46 maçta Beşiktaş 26, 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka berabere bitti.

ile , ligde 47. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki 46 maçta Beşiktaş 26, 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka berabere bitti. Rekabetteki son 10 maçı kaybetmeyip 7'sini kazanan Beşiktaş toplam 72 gol attı.
  1. 2.12.2019
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