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30 Kasım 2019, Cumartesi
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'ta maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları

, 'de 2 Aralık Pazartesi günü sahasında İstikbal Mobilya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

İstasyon koşuları ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas, 5'e 2 çalışma, dar alanda oyun kontrolü ve minik kale maçla devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Douglas Santos çalışmaya katılmazken, Dorukhan Toköz, Victor Ruiz ve Kartal Kayra Yılmaz, tedavi sonrası sahada yürüyüş yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  1. 30.11.2019
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