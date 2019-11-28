"Burak benim korumamda"

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, Bratislava ile oynanacak Avrupa Ligi maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. "Beşiktaş, hazırlık maçı bile olsa kazanmak için oynar" sözleriyle konuşmasına başlayan Avcı, "Alışılmadık bir durumla karşı karşıyayız. İlk 3 maçın ardından 9 puanımız olabilirdi. Beşiktaş ve ülke puanı için yarın (bugün) tüm isteğimizle sahanın içerisinde olacağız" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti:

'BU KEZ 3 PUANLA TANIŞACAĞIZ'

"Siyah-beyazlı formanın çok alışık olmadığı bir süreci yaşadık. Bunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz diye bir fırsatımız var. Umarım 3 puanla tanışacağımız bir müsabaka bizi bekler. Öyle olacağına inanıyorum. Maç kazandıkça eleştiri boyutu hiçbir zaman değişmiyor. 1-0 kazansan 'neden 3-0 değil' diye eleştiriliyor. Devamlı bir olumsuz yaklaşım var ama inişler-çıkışlar mutlaka olacaktır. Eleştirilerin yarından itibaren olumlu olacağına inanıyorum."

'OĞUZHAN GİBİSİ YOK'

"Oğuzhan ile oyuna başlayacağım kesin. Onun tipinde oyuncu bulmaya kalksan, 6-8-10 numara... Yerli ve takım kaptanı. Dışarıda bırakamayız. Bir fırsat geldi, sakatlandı. Şimdi fırsatlar yine önüne gelecek. Atiba ve Ruiz, cuma gününe kadar bizimle çalışamayacak. Douglas ve Dorukhan sakat. Lens cezalı. Bazen 'Atiba neden oynamıyor' diye eleştiri alabiliyoruz ama 37 yaşında ve tasarruflu kullanmalıyız. Burak da benim korumamda."