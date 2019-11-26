Bir forvet bir de kanat geliyor! İngiltere ve Fransa'dan... Beşiktaş son dakika transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Bir forvet bir de kanat geliyor! ve 'dan... son dakika haberleri

Bir forvet bir de kanat geliyor! İngiltere ve Fransa'dan... Beşiktaş son dakika transfer haberleri

teknik direktörü 'nın ocak ayındaki planlaması belli oldu. Başarılı teknik adamın mutlaka bir forvet ve her iki kanatta da görev alabilen bir oyuncu istediği belirtildi. Siyah beyazlıların golcü transferindeki hedefi ise ve olacak. Ligleri izleyen kulüp scoutlarından gelecek rapora göre son vuruşları kuvvetli bir bitirici forvetin kadroya katılması için hazırlık yapılıyor.

'nın transferde istediği futbolcular belli oldu... 'de sezona istediği başlangıcı yapamayan ancak son 6 maçta aldığı 5 galibiyet, 1 beraberlikle zirveye yaklaşan 'ta devre arası çalışmaları da devam ediyor. Abdullah Avcı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer yapacak. Beşiktaş'ın hedefindeki isimlerle ilgili yeni gelişmeler de yaşanıyor.

Beşiktaş iç transferde harekete geçiyor

  1. 26.11.2019
  2. Güncelleme: 26.11.2019 16:31
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