Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ocak ayındaki transfer planlaması belli oldu. Başarılı teknik adamın mutlaka bir forvet ve her iki kanatta da görev alabilen bir oyuncu istediği belirtildi. Siyah beyazlıların golcü transferindeki hedefi ise İngiltere ve Fransa olacak. Ligleri izleyen kulüp scoutlarından gelecek rapora göre son vuruşları kuvvetli bir bitirici forvetin kadroya katılması için hazırlık yapılıyor.
Abdullah Avcı'nın transferde istediği futbolcular belli oldu... Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan ancak son 6 maçta aldığı 5 galibiyet, 1 beraberlikle zirveye yaklaşan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer yapacak. Beşiktaş'ın hedefindeki isimlerle ilgili yeni gelişmeler de yaşanıyor.
- 26.11.2019
- Güncelleme: 26.11.2019 16:31
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Gençler için Avrupa şansı
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Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
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Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
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şimal yıldızı devre arası için kiralansın...
Bir forvet bir de kanat geliyor! İngiltere ve Fransa'dan... Beşiktaş son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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