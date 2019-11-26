Bir forvet bir de kanat geliyor! İngiltere ve Fransa'dan... Beşiktaş son dakika transfer haberleri

Abdullah Avcı'nın transferde istediği futbolcular belli oldu... Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan ancak son 6 maçta aldığı 5 galibiyet, 1 beraberlikle zirveye yaklaşan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer yapacak. Beşiktaş'ın hedefindeki isimlerle ilgili yeni gelişmeler de yaşanıyor.