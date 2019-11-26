Bilet satışları devam ediyor
Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile oynayacağı maçın biletlerinin satışı sürüyor.
Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile oynayacağı maçın biletlerinin satışı sürüyor. Fiyatlar şöyle: 1. Kategori 215 TL - 2. Kategori 200 TL - 3. Kategori 180 TL - 4. Kategori 170 TL - 5. Kategori 145 TL - 6. Kategori 135 TL - 7. Kategori 90 TL - 8. Kategori 80 TL - VIP: 600 TL - 1903 Tribünü (A-E) 600 TL, (B-D)
660 TL, (C) 700 TL.
- 26.11.2019
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Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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