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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Ümraniye'de kırmızı alarm

Ümraniye'de kırmızı alarm

ve Güven'in solunum yolu enfeksiyonu yaşaması ve Umut ile Caner'in de hastalanması sonrası yönetim harekete geçti.

Teknik direktör ve Güven'in solunum yolu enfeksiyonu yaşaması ve Umut ile Caner'in de hastalanması sonrası yönetim harekete geçti. Yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, 'nde hummalı bir işe başladı. Tesisler baştan aşağı dezenfekte edildi. Sahalara kadar varan temizlik hareketiyle her nokta sterilize edildi. Yeme ve içme takımları yenilendi, havlu ve giyim eşyaları yıkandı.

  1. 18.11.2019
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