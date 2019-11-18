Ümraniye'de kırmızı alarm

Teknik direktör Abdullah Avcı ve Güven'in solunum yolu enfeksiyonu yaşaması ve Umut ile Caner'in de hastalanması sonrası yönetim harekete geçti. Yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, Nevzat Demir Tesisleri'nde hummalı bir işe başladı. Tesisler baştan aşağı dezenfekte edildi. Sahalara kadar varan temizlik hareketiyle her nokta sterilize edildi. Yeme ve içme takımları yenilendi, havlu ve giyim eşyaları yıkandı.