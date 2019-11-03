Kartal hava yolları

Geçen hafta Galatasaray'ı yenerek moral bulan ve toparlanma sinyalleri veren Beşiktaş, yükleşini dün Antalya'da sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, özellikle ilk yarısını mükemmel oynadığı maça çok hızlı başladı. 9. dakikada Ljajic'in ortasında Vida'nın golüyle öne geçen Kara Kartal, 2 dakika sonra bu kez Abdoulay Diaby'nin sayısıyla farkı 2'ye çıkardı. Erken skora rağmen hız kesmeyen Beşiktaş, Antalya'yı sahasına hapsedip arka arkaya pozisyonlar bulmaya devam etti ama gol gelmedi.

ANTALYA'DA DURUM KÖTÜ

İkinci devrede ise Antalyaspor oyunu dengelemeye başladı. Kırmızı-beyazlılar, bu ataklardan birinde Paul Mukairu ile 52. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Devamında da beraberlik için yüklendiler ancak gerek Beşiktaş savunması gerekse Karius'un müthiş kurtarışları buna engel oldu. Bu sonucun ardından puanını 15'e yükselten Beşiktaş, zirve ile farkı 4 puana düşürdü. Kartal ayrıca bu sezon ilk kez üst üste galibiyet almış oldu. Antalyaspor ise kötü gidişi devam ettirdi ve art arda 3. yenilgisini aldı.

İLKLERİN ADAMI

Geçen sezon 29. haftada oynanan Sivasspor mücadelesinde aldığı galibiyetin ardından dış saha 3 puana hasret kalan Beşiktaş, Antalya deplasmanında galip gelerek puanını 15'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında 9. dakikada ilk golünü atan Vida, siyahbeyazlıların 195 gün önce aldığı Sivasspor galibiyetinde de takımının ilk golünü atan isim olmuştu.

KAFAYI 'VİDA'LADI

Kartal'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, tam bir savaşçıydı. Savunmadaki toparlayıcı rolüyle tam not alan Vida, 9. dakikada Ljajic'in ortasına güzel bir kafa vuruşu yaparak gol atıp Kartal'ı öne geçiren isim oldu. 30 yaşındaki stoper, hem hücum hem savunmadaki futboluyla galibiyette önemli rol oynadı. Ayrıca bu sezon Beşiktaş'taki 2. golünü attı. İkinci yarıdaki bir pozisyonda rakibiyle çarpışan oyuncunun kaşı açıldı. Tedavisinin ardından oyuna geri döndü.

HUTCHıNSON 'YUVA'DA

Beşiktaş'ın sembol isimlerinden Atiba Hutchinson, dün Kartal Yuvası mağazasındaydı. Kanadalı futbolcu, taraftarın sevgilisi olan çocuklarıyla birlikte Kartal Yuvası'na gitti ve #OmuzOmuzaKartalYuvasına kampanyasına destek verdi.