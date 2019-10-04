Santo: Zor olacağı belliydi
Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo, Beşiktaş ile zorlu bir mücadele olacağını günler öncesinden tahmin ettiklerini söyledi.
- 4.10.2019
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman!
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Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
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savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
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borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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