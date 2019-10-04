Santo: Zor olacağı belliydi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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Santo: Zor olacağı belliydi

Santo: Zor olacağı belliydi

, ile zorlu bir mücadele olacağını günler öncesinden tahmin ettiklerini söyledi.

, ile zorlu bir mücadele olacağını günler öncesinden tahmin ettiklerini söyledi. Santo, "Fazla pozisyon olmasa da bir deplasman karşılaşmasından son dakika golüyle üç puan çıkarmak büyük bir başarıdır" dedi.
  1. 4.10.2019
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